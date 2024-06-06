Mardin'de örtü yangını: Ekipler müdahale ediyor!
Mardin'in Artuklu ilçesi kırsalında örtü yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
İlçeye bağlı kırsal Çağlar ve Acar mahalleleri arasındaki alanda sabah saatlerinde örtü yangını çıktı.
Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılırken, ihbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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