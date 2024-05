Kistik fibrozis teşhisi için önem teşkil ediyor: Mardin’de ‘ter testi’ yapılmaya başlandı

Yayınlanma: 30.05.2024 - 09:22

Güncelleme: 30.05.2024 - 09:22

Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halime Nayır Büyükşahin, Mardin’e bu testin gelmiş olmasının bölge için çok önemli olduğunu söyledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz’un destekleriyle hastanede artık ter testi aleti olduğunu belirten Dr. Büyükşahin, "Ter testi ilk önce kistik fibrozis hastalığının tanısında kullanılan standart bir testtir. 2015 yılından beri artık hem topuk kanı taraması hem de yeni doğan taramasında kistik fibrozis taranmakta. Pozitiflik durumunda hastalar ter testi yapılan merkeze yönlendirmektedir. Bölgede bu açıdan merkezin az olması hem de Mardin’de doğan bebek sayısının fazla olması ve çevre illerdeki yeni doğan taraması pozitifliği olan bebeklerin de çok uzaklara gitmeden daha rahat ulaşabilecekleri bir merkez olması sebebiyle çevre illere de hizmet edecek bir alettir” dedi.

Ter testinde ilk önce hastanın kolu temiz bir bezle silindiğini anlatan Dr. Büyükşahin, "Daha sonra teri yapacak ter toplanmasını sağlayacak küçük bir elektrik akımı içeren uyarı yapılıyor. Bu ağrısız bir işlemdir. Daha sonra küçük bir alet takıp teri tüpün içinde toplanmasını sağlanıyor. Bu işlem toplam yarım yarım saat sürüyor. Daha sonra aletleri ter ölçümünü yapıyoruz. Ter testini yeni doğan taramasına gelen hastalara yapılmaktadır. Ayrıca ailede kistik fibrozis hastalığı varsa kardeşlerinin de test ile taramak gerekiyor. Bunun dışında hasta kistik fibrozis varsa yine test yapılıyor. Bunlar tekrarlayan akciğer enfeksiyonlar, büyüme gelişme, bronşit, tekrarlayan sinüzit gibi durumlara yol açıyor. Bu yüzden testinin ulaşımının kolay olması ve burada yapılıyor olması hastalara güzel bir hizmet sunmuş oluyoruz. Bu da bizi heyecanlandırdı” diye konuştu.

Her yaş grubunda hastaya ter testi yapılabileceğini aktaran Doç. Dr. Büyükşahin, “Ter testi her yaşta yapılabilir. Bebekler için 2 kg’ın üstünde ve 36 haftanın üstünde olması gerekiyor. Bağırsak da tıkanıklıkla doğan bebeklerde yeni doğan taraması negatif gelebiliyor. Onlardan şüpheleniyorsak bunları sağlamadan da yapabiliriz. Yine de bebeğin ilk 48 saatinin geçmiş olması gerekiyor. Bunun dışında her yaşta insana bu test yapılabilmektedir” ifadelerini kullandı.