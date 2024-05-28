Mardin'de bahçede çıkan yangın ormana sıçradı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, ormana sıçradı.

DHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 17:22
Mardin'de bahçede çıkan yangın ormana sıçradı
Abone Ol google-news

Nusaybin ilçesinin kırsal Akarsu Mahallesi’nde, öğle saatlerinde bir bahçede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Köylülerin de desteğiyle ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


mardin haberleri Orman haberleri Yangın haberleri

İlgili Haberler

Avcılar’da mobilya fabrikasındaki yangın: Yaralanan işçi kurtarılamadı

Avcılar’da mobilya fabrikasındaki yangın: Yaralanan işçi kurtarılamadı
Denizli ve Tuzla’da üretilen yangın güvenliği yüksek kablolar dünyanın 50 ülkesine ihraç ediliyor

Denizli ve Tuzla’da üretilen yangın güvenliği yüksek kablolar dünyanın 50 ülkesine ihraç ediliyor
Beyoğlu'nda kafede korkutan yangın

Beyoğlu'nda kafede korkutan yangın
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Sabundan 1 milyar liralık kazanç sağlandığı tespit edildi

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Sabundan 1 milyar liralık kazanç sağlandığı tespit edildi
Muhtemel rakipleri belli oldu: İşte Trabzonspor’un Avrupa Ligi yolu!

Muhtemel rakipleri belli oldu: İşte Trabzonspor’un Avrupa Ligi yolu!
Eski Bakan Bekir Pakdemirli için 'kanun' tanımadılar: Bekleme süresi dolmadan BİM'in yönetim kurulu üyeliğine atandı

Eski Bakan Bekir Pakdemirli için 'kanun' tanımadılar: Bekleme süresi dolmadan BİM'in yönetim kurulu üyeliğine atandı
Filenin Sultanları’nın ABD kadrosu belli oldu!

Filenin Sultanları’nın ABD kadrosu belli oldu!
Mitinge katılan emekliler isyan etti! ‘Yeşil pasaportum sıfır kilometre’

Mitinge katılan emekliler isyan etti! ‘Yeşil pasaportum sıfır kilometre’
Sırbistan’dan Dusan Tadic kararı: EURO 2024 kadrosunu açıkladılar!

Sırbistan’dan Dusan Tadic kararı: EURO 2024 kadrosunu açıkladılar!
Son Dakika... Erdoğan, İmamoğlu'nu 'Roma seyahati' üzerinden hedef aldı: 'Kimse kusura bakmasın...'

Son Dakika... Erdoğan, İmamoğlu'nu 'Roma seyahati' üzerinden hedef aldı: 'Kimse kusura bakmasın...'
Deniz Akkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Deniz Akkaya’nın kızı kim?

Deniz Akkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Deniz Akkaya’nın kızı kim?