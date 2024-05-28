Mardin'de bahçede çıkan yangın ormana sıçradı

Yayınlanma: 28.05.2024 - 17:22

Güncelleme: 28.05.2024 - 17:22

Nusaybin ilçesinin kırsal Akarsu Mahallesi’nde, öğle saatlerinde bir bahçede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Köylülerin de desteğiyle ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.