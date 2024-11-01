Diyarbakır'da 'satırlı' dehşet: 4 esnaf yaralandı

Diyarbakır'da bir kişinin satırla saldırması sonucu 4 esnaf yaralandı.

Diyarbakır'da 'satırlı' dehşet: 4 esnaf yaralandı
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AA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 12:09

Merkez Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi'nde alkollü olduğu öğrenilen ve elinde satır bulunan E.V, esnaf ve vatandaşlara hakaretlerde bulundu.

4 KİŞİYİ YARALADI

Daha sonra satırla esnafa saldıran E.V, 1'i ağır 4 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN AYAĞINDAN VURULDU

Polis ekiplerince yapılan uyarıya rağmen elindeki satırı bırakmayan ve saldırgan tutumunu sürdüren zanlı, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yakalanan saldırganın da aralarında bulunduğu yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.


Etiketler: #112 Acil #diyarbakır

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