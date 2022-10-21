Diyarbakır'da 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 1 tutuklama

21 Ekim 2022 Cuma, 15:37

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda Bismil ilçesinde belirledikleri adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

RESMEN CEPHANELİK ÇIKTI

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 uzun namlulu tüfek, 2 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda tabanca şarjörü ve mermi ele geçirildi. 4 şüpheliden 2’si Emniyet'teki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli de adli kontrolle serbest kaldı.