Diyarbakır'da 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 1 tutuklama
Diyarbakır’da polisin düzenlediği operasyonda 2'si uzun namlulu, 4 ruhsatsız tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ile yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda Bismil ilçesinde belirledikleri adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.
RESMEN CEPHANELİK ÇIKTI
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 uzun namlulu tüfek, 2 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda tabanca şarjörü ve mermi ele geçirildi. 4 şüpheliden 2’si Emniyet'teki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli de adli kontrolle serbest kaldı.
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