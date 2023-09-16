Diyarbakır’da 'silahlı' esnaf kavgası: 3 yaralı

Diyarbakır’da iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 16.09.2023 - 13:57
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Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesi’ndeki tarihi Yanık Çarşı’da, sabah saatlerinde iki esnaf arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, A.S., (58) oğlu O.S. (23) ile S.Y. (58) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Esnaf diyarbakır

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