Diyarbakır’da 'silahlı' esnaf kavgası: 3 yaralı
Diyarbakır’da iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesi’ndeki tarihi Yanık Çarşı’da, sabah saatlerinde iki esnaf arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, A.S., (58) oğlu O.S. (23) ile S.Y. (58) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sakın geri adım atmayın!
- Örsan K. Öymen adaylığını açıkladı
- Kaftancıoğlu'ndan Özgür Özel ve Örsan Öymen açıklaması
- Özel ve Öymen adaylıklarını açıkladı!
- Erdoğan'ın 'Tanrıkulu' çıkışına tepki
- Siroz olan Harika Avcı’dan kötü haber
- Santarelli: 'Oyuncularımdan bunu bekliyordum'
- Vaaz mı laikliğe meydan okuma mı!
- Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ilk açıklama!
- 'Yolları ayırabiliriz'