Maltepe'de pide dükkanı önünde yumruklu, bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Maltepe’de iki grup arasında kavga çıktı. Kendisine silah çekilen şahıs pide dükkanından aldığı bıçak ile iki kişiyi yaraladı. Yaşanan olayda bir kişinin hayatını kaybettiği iki kişinin de yaralandığı öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 16.09.2023 - 06:50
Maltepe'de pide dükkanı önünde yumruklu, bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında iddiaya göre iki grup arasında sokakta kavga çıktı. Kavgaya karışan iki şahıs tartıştıkları motosikletli kuryeye silah çekti.

Kendisine silah çekilen motokurye pide dükkanına gelerek bıçak aldı ve şahısların yanına giderek saldırdı. Çıkan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı. Daha sonra tarafların kavgası pide dükkanına taştı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Burada yaşanan kavgada dükkanın camları kırıldı. Yaşanan olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği iki kişinin de yaralandığı öğrenildi. Olay yerinde gözaltına alınan kişiler güvenlik amacıyla polis özel harekat aracına alınarak götürüldü.

PİDE DÜKKANI ÖNÜNDE GERGİNLİK

Çok sayıda polis ekibi olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde bulunan iki şahıs, olayın yaşandığı pide dükkanı önünde bulunan motosikletleri tekmeledi. Şahıslar yakınları ve polisler tarafından sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.


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