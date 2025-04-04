1 kişi ölmüştü... Giresun'da silahlı kavgada yeni gelişme: 4 kişi tutuklandı

Giresun’da çıkan silahlı kavgada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

1 kişi ölmüştü... Giresun'da silahlı kavgada yeni gelişme: 4 kişi tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 04.04.2025 - 12:45

Çaykara Mahallesi’nde dün, M.Ç. ile Şevki Özdemir ve F.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Tartışma sırasında M.Ç.’nin tabancayla ateş açması sonucu Şevki Özdemir ve F.D. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şevki Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 TUTUKLAMA

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.Ç., F.D., O.A. ve A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #giresun #kavga

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