5 kişi yaralanmıştı... Diyarbakır'daki silahlı kavgada yeni gelişme: 5 gözaltı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 5 kişinin yaralandığı taşlı sopalı ve silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

5 kişi yaralanmıştı... Diyarbakır'daki silahlı kavgada yeni gelişme: 5 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 12:34

İlçeye bağlı kırsal Kuşlukçayırı Mahallesi'nin Işıklı mezrası ile Adalar Küme Evleri'nde dün iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı taşlı sopalı ve silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #diyarbakır #silahlı kavga #kavga

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