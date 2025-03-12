5 kişi yaralanmıştı... Diyarbakır'daki silahlı kavgada yeni gelişme: 5 gözaltı

Yayınlanma: 12.03.2025 - 12:34

Güncelleme: 12.03.2025 - 12:35

İlçeye bağlı kırsal Kuşlukçayırı Mahallesi'nin Işıklı mezrası ile Adalar Küme Evleri'nde dün iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı taşlı sopalı ve silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.