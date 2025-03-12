5 kişi yaralanmıştı... Diyarbakır'daki silahlı kavgada yeni gelişme: 5 gözaltı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 5 kişinin yaralandığı taşlı sopalı ve silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Kuşlukçayırı Mahallesi'nin Işıklı mezrası ile Adalar Küme Evleri'nde dün iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı taşlı sopalı ve silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
5 KİŞİ GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #diyarbakır #silahlı kavga #kavga
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