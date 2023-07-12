Diyarbakır'da silahlı 'parke taşı' kavgası: 1 ölü

Diyarbakır'da komşu aileler arasında evin önüne konan parke taşları nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada yaralanan Mustafa Sarıca (25) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 12.07.2023 - 14:12
Diyarbakır'da silahlı 'parke taşı' kavgası: 1 ölü
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Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Büyükakören Mahallesi'nde iddiaya göre, komşu iki aile arasında evin önüne konan parke taşları nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa Sarıca vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Sarıca, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sarıca'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürerken şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


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