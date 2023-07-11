3 kişinin yaralandığı 'bar' kavgasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Yayınlanma: 11.07.2023 - 10:38

Güncelleme: 11.07.2023 - 11:12

Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki barda çalışan Ufuk Özalkan ve üzerinde tabancayla içeri girmek isteyen Emrecan Alan ile arkadaşı Yiğit K.'ye engel olunca, aralarında tartışma çıktı.

Kavgaya dönen olayda Emrecan Alan, tabancayla Özalkan'ı bacağından vurdu. Özalkan da bıçakla Emrecan Alan ile Yiğit K.'yi yaraladı. Gürültü üzerine dışarı çıkan diğer bar çalışanı Mertcan Doğan, av tüfeğiyle Emrecan Alan'ı vurdu.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerinin ardından Özalkan'ı Seyhan Devlet Hastanesi, Emrecan Alan ve Yiğit K.'yi ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

'ENGEL OLDUM'

Tedavisinin ardından taburcu edilen Özalkan ile iş arkadaşı Doğan, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyet'e götürülen şüphelilerden Özalkan, ifadesinde, "Tanıdığı olduğunu söyleyip, mekana belinde tabancayla girmek istedi. Ben de buna engel oldum. Bana tabancayla ateş açtı. Kendimizi korumak için müdahale ettik" dedi.

2 TUTUKLAMA

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özalkan ile Doğan, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kavgaya karışan bardaki Selahattin D. (38) ile Ramazan T. (26) ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yaralan Emrecan Alan ile Yiğit K.'nin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.