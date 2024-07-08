Diyarbakır’da sitede yangın paniği: 4 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır’da merkez Kayapınar ilçesinde bir sitede çıkan yangın sonucu 2’si itfaiye eri, 2’si bina sakini toplam 4 kişi dumandan etkilendi.

İHA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 07:29
Diyarbakır’da sitede yangın paniği: 4 kişi dumandan etkilendi
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Alınan bilgilere göre, Mezopotamya Bulvarında bir sitenin 11. katında henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 2’si site sakini, 2’si itfaiye eri olmak üzere toplam 4 kişi dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale edilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


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