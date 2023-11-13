Diyarbakır'da skandal olay... 'TOKİ'den kurasız ev' vaadiyle annesi dahil 33 kişiyi dolandırdı

Yayınlanma: 13.11.2023 - 17:35

Güncelleme: 13.11.2023 - 17:50

Evli ve 5 çocuk annesi Yener T., 'TOKİ'den kurasız ev' vaadiyle annesi dahil 33 kişiden 10 bin ile 170 bin TL arasında değişen miktarlarda para aldı. Mağdurların şikayeti sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Yener T.'yi yakaladı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Mayıs'ta tutuklanan Yener T. hakkında iddianame hazırladı. Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede yaşananlar, ayrıntılı anlatıldı.

"BENİ DOLANDIRAN KIZIMDAN ŞİKAYETÇİYİM"

Buna göre; Yener T., çevresindekilere ihtiyaç sahiplerine kura olmadan, el altından TOKİ daireleri verileceğini söyledi. Bunun üzerine Yener T.'ye inanan eş, dost ve akrabalardan oluşan 33 kişi, 'TOKİ'den kurasız ev' alacaklarını düşünerek, sanığa elden veya havale yolu ile para verdi.

Mağdurlar arasında Yener T.'nin annesi F.K. ile ablası G.K.'nin olduğu da belirtildi. F.K. ifadesinde, "Kızım, Diyarbakır merkezde yapımına başlanan ve devam eden TOKİ evlerinden el altından kuraya girmeden daire vereceklerini söyledi. Bunu kabul ederek, Yener'e toplamda 45 bin 530 TL para verdim. Beni dolandıran Yener T.'den şikayetçiyim" dedi.

Yeter T. hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 96 yıldan 320 yıla kadar hapis cezası istendi.