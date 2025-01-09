Diyarbakır'da şoke eden olay: 'Bıçak parası' aldığı iddiasıyla biri doktor 3 kişi tutuklandı

Diyarbakır’da ameliyat olacak hastalardan "bıçak parası" aldığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor, sekreteri ve medikal işi yapan bir kişi tutuklandı.

Diyarbakır'da şoke eden olay: 'Bıçak parası' aldığı iddiasıyla biri doktor 3 kişi tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 09.01.2025 - 21:49

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı hastaların ameliyat öncesi ve sonrası kendilerinden şahsi hesabına para talep ettiği yönündeki şikayetleri üzerine, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan doktor Ç.Y., sekreteri L.B. ve medikal işi yapan M.J.E. hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı.

BİRİ DOKTOR 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklandı.


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