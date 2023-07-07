Diyarbakır'da tandır yangını: 3 kişi dumandan etkilendi!

Yayınlanma: 07.07.2023 - 09:44

Güncelleme: 07.07.2023 - 09:45

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın bahçesindeki tandırda çıktı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Edinilen bilgiye göre; ismi öğrenilemeyen bir kişi, ekmek yapmak için tandırı yaktı. Tandırdan sıçrayan kıvılcımlar, çevredeki odunlar ve bahçedeki hurda otomobil lastiklerine sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 kişi dumandan etkilenerek, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tandır ve evin bahçesi kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.