Diyarbakır'da tandır yangını: 3 kişi dumandan etkilendi!

Bismil ilçesinde, tandırda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişinin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 07.07.2023 - 09:44
Diyarbakır'da tandır yangını: 3 kişi dumandan etkilendi!
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın bahçesindeki tandırda çıktı. 

İNCELEME BAŞLATILDI!

Edinilen bilgiye göre; ismi öğrenilemeyen bir kişi, ekmek yapmak için tandırı yaktı. Tandırdan sıçrayan kıvılcımlar, çevredeki odunlar ve bahçedeki hurda otomobil lastiklerine sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 kişi dumandan etkilenerek, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tandır ve evin bahçesi kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.


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