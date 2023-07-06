Son dakika... Esenyurt'ta fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi!

İstanbul Esenyurt'ta bulunan fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 06.07.2023 - 14:52
Son dakika... Esenyurt'ta fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi!
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İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Akçaburgaz Mahallesi'nde askılık üreten 5 katlı bir fabrikanın 4'üncü katında ve çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul'un birçok noktasından dumanlar görüldü. 

Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü aktarıldı.

Ayrıntılar geliyor...


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