Son dakika... Esenyurt'ta fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi!

Yayınlanma: 06.07.2023 - 14:52

Güncelleme: 06.07.2023 - 14:59

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Akçaburgaz Mahallesi'nde askılık üreten 5 katlı bir fabrikanın 4'üncü katında ve çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul'un birçok noktasından dumanlar görüldü.

Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü aktarıldı.

Ayrıntılar geliyor...