Son dakika... Esenyurt'ta fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi!
İstanbul Esenyurt'ta bulunan fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği kaydedildi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Akçaburgaz Mahallesi'nde askılık üreten 5 katlı bir fabrikanın 4'üncü katında ve çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul'un birçok noktasından dumanlar görüldü.
Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü aktarıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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