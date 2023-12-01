Diyarbakır’da taşlı sopalı kavga... 12 kişi yaralandı!

Bağlar'da çocuklar arasında çıkan kavgaya dahil olan iki aile arasındaki taşlı sopalı kavgada 12 kişinin hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 01.12.2023 - 19:28
Diyarbakır’da taşlı sopalı kavga... 12 kişi yaralandı!
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Batıçanakçı Mahallesi Yemişalan Küme Evleri’nde iddiaya göre, çocuklar arasında çıkan kavgaya aileleri de dahil oldu.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada hafif yaralanan 12 kişiden 1’i 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı, diğerleri ise ayakta tedavi edildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.


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