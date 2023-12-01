Diyarbakır’da taşlı sopalı kavga... 12 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 01.12.2023 - 19:28

Güncelleme: 01.12.2023 - 19:30

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Batıçanakçı Mahallesi Yemişalan Küme Evleri’nde iddiaya göre, çocuklar arasında çıkan kavgaya aileleri de dahil oldu.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada hafif yaralanan 12 kişiden 1’i 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı, diğerleri ise ayakta tedavi edildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.