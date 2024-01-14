Diyarbakır'da 'tel örgü' kavgasında kan aktı: Amca; ağabeyini ve iki yeğenini vurdu
Diyarbakır'da bahçeye fazla tel örgü çekildiği gerekçesiyle çıkan kavgada Murat T. (36), ağabeyi Metin T. (41) ile 2 yeğenini pompalı tüfekle yaraladı.
Player Alanı
Olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Yukarılsalat Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, Murat T. ile ağabeyi Metin T. arasında yan yana olan bahçelerinin arasındaki tel örgünün fazla çekildiği gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Murat T., yanında getirdiği pompalı tüfek ile ağabeyi Metin T.'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, Metin T. ile oğulları Ahmet T. (14) ile Eyüp T.'ye (8) isabet etti.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat T. jandarma ekiplerince yakalanırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Özhaseki, Valiliği yalanladı
- Ağzımın içi cam kırıklarıyla dolu
- İlk açıklama 'ucube başkanlık sistemi' oldu
- Destici'nin FETÖ 'övgüleri' gündem oldu
- IQ testi göndermişti: İYİ Parti'ye geçti
- 'Film gibi kumpası izleyin'
- 'Maksat devletimizi güçsüz göstermek'
- İngiltere'de ortalık fena karıştı!
- CHP milletvekili trafik kazası geçirdi
- 'Evini satışa çıkardı' haberlerine Cem Yılmaz'dan tepki