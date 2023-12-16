Diyarbakır'da terör operasyonu! Yüzlerce kilo ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda, 427 kilogram esrar ile mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuyu bulmak ve bunları gizleyenleri adalete teslim etmek amacıyla Lice kırsalında düzenlenen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-70 Operasyonu" başarıyla tamamlandı.
Operasyonda, toprağa gömülü 2 el yapımı patlayıcı, 2 sığınakta yaşam malzemeleri, 3 av tüfeği, tabanca, el bombası, 11 şarjör, 272 fişek, dürbün, 160 kilogram kubar ve 267 kilogram toz esrar ele geçirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Arda Güler'i şaşırtan teklif: Utancından kıpkırmızı oldu
- Bülent Tezcan yoğun bakımda! İşte sağlık durumu
- Çalan her telefona inanmayın
- 'Annemlere yerleştik' dedi, tepkiler gecikmedi
- İYİ Parti'de bir istifa daha!
- Tarihi 'fesli Kadir’den okuyunca...
- 'Erdoğan'ın gözde projesi Togg için...'
- Özel'den 'Ali Fazıl Kasap' açıklaması
- Esnaf ölü bulundu, bıraktığı not dikkat çekti
- 'Sabır taşımızı çatlatmıştır'