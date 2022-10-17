Diyarbakır'da 'tinerli' dehşet: Otomobiller kül oldu!
Diyarbakır'da park halindeki 2 otomobilin 2 kişi tarafından tiner dökülerek ateşe verilmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 17 Ekim Pazartesi saat 03.00 sıralarında, kimliği belirsiz 2 kişi, park halindeki 2 otomobilin üzerine tiner döküp ateşe verdi. Otomobiller alev alırken, şüpheliler kaçtı.
ARAÇLAR KÜL OLDU
İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobiller ise kullanılamaz hale geldi.
Polis, otomobilleri ateşe verirken güvenlik kamerasına yansıyan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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