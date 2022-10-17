Diyarbakır'da 'tinerli' dehşet: Otomobiller kül oldu!

Diyarbakır'da park halindeki 2 otomobilin 2 kişi tarafından tiner dökülerek ateşe verilmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
17 Ekim 2022 Pazartesi, 15:28
Diyarbakır'da 'tinerli' dehşet: Otomobiller kül oldu!
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Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 17 Ekim Pazartesi saat 03.00 sıralarında, kimliği belirsiz 2 kişi, park halindeki 2 otomobilin üzerine tiner döküp ateşe verdi. Otomobiller alev alırken, şüpheliler kaçtı.

ARAÇLAR KÜL OLDU

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobiller ise kullanılamaz hale geldi.

Polis, otomobilleri ateşe verirken güvenlik kamerasına yansıyan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


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