Sünneti öncesi şehir turu atacaktı, dayısının otomobilinin altında kalıp öldü

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, dün akşam yapılacak sünnet düğünü öncesi öğle saatlerinde şehir turu attırılacak Bozan Uyguner (4), dayısı İbrahim D.’nin kullandığı otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

DHA
17 Ekim 2022 Pazartesi, 13:50
Sünneti öncesi şehir turu atacaktı, dayısının otomobilinin altında kalıp öldü
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Cumhuriyet Mahallesi’nde 16 Ekim Pazar öğle saatlerinde; sünnet düğünü için hazırlanan Bozan Uyguner, elbisesini giyerek, davetlilerle birlikte şehir tur atmak için otomobile binmek istedi. Bu sırada İbrahim D., fark etmeyerek önünde duran yeğenine çarptı.

KURTARILAMADI

Dayısının otomobilin altında kalan Uyguner, çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak, Birecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Uyguner, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bozan Uyguner, otopsisinin ardından yakınları tarafından Birecik Asri Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Sünnet olmaya hazırlanan yeğeninin ölümüne sebep olan Ibrahim D.'nin gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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