Diyarbakır'da TIR'ın çarptığı sürüdeki 7 inek öldü
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda TIR'ın çarptığı sürüdeki 7 inek öldü.
Feci kaza, öğle saatlerinde Batman-Silvan kara yolu kırsal Karpuzlu Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede 01 V 1677 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan büyükbaş sürüsüne çarptı.
Kazada sürüdeki 7 inek öldü. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri, sevk edildi. Ölen inekler yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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