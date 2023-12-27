Diyarbakır'da TIR'ın çarptığı sürüdeki 7 inek öldü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda TIR'ın çarptığı sürüdeki 7 inek öldü.

DHA
Yayınlanma: 27.12.2023 - 16:23
Diyarbakır'da TIR'ın çarptığı sürüdeki 7 inek öldü
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Feci kaza, öğle saatlerinde Batman-Silvan kara yolu kırsal Karpuzlu Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede 01 V 1677 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan büyükbaş sürüsüne çarptı.

Kazada sürüdeki 7 inek öldü. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri, sevk edildi. Ölen inekler yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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