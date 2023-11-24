Peugeot Türkiye "2023 Yılının Binek Otomobil Markası" seçildi

Yayınlanma: 24.11.2023 - 12:24

Güncelleme: 24.11.2023 - 12:24

Peugeot Türkiye açıklamasına göre, şirket, Türkiye pazarındaki satış başarısını tüketici memnuniyetinde de ortaya koymaya devam ediyor.

Bu kapsamda Peugeot Türkiye, kazandığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Marketing Türkiye ve Akademetre işbirliğinde yılın 'Customer Brand'lerinin (müşteri markası) belirlendiği ALFA Awards'un bu yılki kazananları belirlendi. Hilton İstanbul Bomonti’de gerçekleşen Deneyim Tasarımı ve Yönetimi Zirvesi XCO’nun ardından düzenlenen ödül töreninde Peugeot Türkiye, binek otomobilde yılın en iyi müşteri markası seçildi.

Gülin Reyhanoğlu

Açıklamada, konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, bugüne kadar birçok ödüle layık görüldüklerini belirterek şöyle konuştu:

''Tüketici görüşleriyle belirlenen ALFA Awards’ın bizim için değeri çok farklı. Müşterilerimiz için hep daha iyisini yapabilmek için çalışmalarımız durmadan devam ediyor. Bu çalışmalarımızın müşterilerimiz tarafından da takdir edildiğini görmek Peugeot Türkiye ailesi olarak bizleri ayrıca motive ediyor. Peugeot markası olarak satış rekorları kırdığımız, SUV segmentinde liderliğimizi pekiştirdiğimiz böylesi bir senede gelen bu özel ödül, aslında yaptığımız müşteri odaklı çalışmaların da en önemli kanıtı oldu.''

''2024 yılını 'elektrikli yılı' olarak belirledik'' ifadelerini kullanan Reyhanoğlu ardından sözlerini şöyle noktaladı:

''2024 yılı itibarıyla konvansiyonel yakıtlı modellerimizdeki yakaladığımız satış ve yüksek müşteri memnuniyeti başarılarımızı elektrikli modellerimizle sürdüreceğiz.''