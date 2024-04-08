Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu... Erdoğan Ankara dışında, Özel Manisa'da...

Ramazan bayramı yaklaşır iken liderlerin programı da belli oldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı Ankara dışında ailesiyle geçirecek iken Özgür Özel ise Manisa'ya gidecek.

AA
Yayınlanma: 08.04.2024 - 19:00
Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu... Erdoğan Ankara dışında, Özel Manisa'da...
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram boyunca resmi programı bulunmuyor. Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı ailesi ile Ankara dışında geçirecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayramda İstanbul'da olacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramı ailesiyle memleketi Manisa'da geçirecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram boyunca Ankara'da olacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bayramı Ankara'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bayramı İstanbul'da geçirecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları bayramda Adana'da, Tuncer Bakırhan ise Ankara'da olacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bayramın ilk gününü memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde geçirecek, ikinci gün partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcoğlu'nun kabrini ziyaret edecek ve genel merkezde partililerle bayramlaşacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bayramı Ankara'da karşılayacak. Karamollaoğlu, bayramın üçüncü günü 12 Nisan Cuma genel merkezde partililerle bayramlaşmak için buluşacak

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bayramı İzmir'de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal memleketi Afyonkarahisar'da geçirecek.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de bayramda memleketi Yalova'nın Elmacık köyünde olacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul'da, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ise bayramı ailesiyle Ankara'da karşılaması bekleniyor.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise bayramın ilk gününü Ankara'da, sonraki günlerini ise Diyarbakır ve Batman'da geçirecek.


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