Diyarbakır’da tüm hizmetlerin Kürtçe verildiği kafenin işletmecisi gözaltına alındı

Diyarbakır’daki Sanat Sokağı’nda tüm hizmetlerin Kürtçe verildiği kafenin işletmecisi Ramazan Şimşek gözaltına alındı.

ANKA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 15:19
Diyarbakır’da tüm hizmetlerin Kürtçe verildiği kafenin işletmecisi gözaltına alındı
Abone Ol google-news

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağı’nda bir kafede, 15 Mayıs Kürtçe Dil Bayramı sonrasında tüm iletişim ve hizmetin sadece Kürtçe yapılacağı duyuruldu. Kafede Kürtçe hizmet verilmesinin soysal medyada tartışmalara neden olmasının ardından kafe işletmecisi Ramazan Şimşek, bu sabah saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.  

Ağabeyinin gözaltına alınmasıyla ilgili konuşan Vedat Şimşek, kafede Kürtçe hizmet vermesinin ardından sosyal medyada kardeşinin hedef haline geldiği ifade etti. Vedat Şimşek, kardeşi Ramazan Şimşek’in evinde gözaltına alındığı sırada, polisler tarafından kafede de arama yapıldığını söyledi.

Şimşek’in emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

 

 


Kürtçe haberleri diyarbakır haberleri

İlgili Haberler

'Diyarbakır’da lise pansiyonları İlim Yayma Cemiyeti’ne tahsis edildi' iddiası

'Diyarbakır’da lise pansiyonları İlim Yayma Cemiyeti’ne tahsis edildi' iddiası
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin borcu 3 milyar 345 milyon lira!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin borcu 3 milyar 345 milyon lira!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Konkordato ilan etmişti... Ünlü Türk mobilya şirketi iflas etti

Konkordato ilan etmişti... Ünlü Türk mobilya şirketi iflas etti
AKP’nin tepki çeken sokak hayvanları düzenlemesi Meclis’te

AKP’nin tepki çeken sokak hayvanları düzenlemesi Meclis’te
Menzil Cemaati’nde kavga: Bu köyün de ailenin de ağası benim

Menzil Cemaati’nde kavga: Bu köyün de ailenin de ağası benim
Diyarbakır’da feci kaza: 18 yaşındaki İlayda ağır yaralandı

Diyarbakır’da feci kaza: 18 yaşındaki İlayda ağır yaralandı
CHP’den ‘Sinan Ateş’ davası açıklaması: ‘Kendilerini ifşa ettiler’

CHP’den ‘Sinan Ateş’ davası açıklaması: ‘Kendilerini ifşa ettiler’
Erdoğan ‘Ey Amerika devleti bu kan senin eline de bulaşmıştır’

Erdoğan ‘Ey Amerika devleti bu kan senin eline de bulaşmıştır’
Devlet Bahçeli'den kürsüde 'Esad ile işbirliği' çağrısı, Özgür Özel'e 'yumuşama' resti!

Devlet Bahçeli'den kürsüde 'Esad ile işbirliği' çağrısı, Özgür Özel'e 'yumuşama' resti!
Diyarbakır’da 16 yaşındaki kız çocuğu, 22 yaşındaki sevgilisini öldürdü

Diyarbakır’da 16 yaşındaki kız çocuğu, 22 yaşındaki sevgilisini öldürdü