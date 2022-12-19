Diyarbakır'da uçak seferlerine 'sis' engeli
Diyarbakır'da gece saatlerinden beri etkili olan sis nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor.
Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan sis, sabaha doğru artarak sürdü. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.
Diyarbakır Havalimanı'nda da sis nedeniyle uçak seferleri yapılamadı.
SİSİN DAĞILMASI BEKLENİYOR
Önceki gün saat 22.30'dan itibaren sefer gerçekleşmediği, sisin dağılması sonrası seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi.
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