Diyarbakır'da uçak seferlerine 'sis' engeli

Diyarbakır'da gece saatlerinden beri etkili olan sis nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor.

DHA
19 Aralık 2022 Pazartesi, 10:07
Diyarbakır'da uçak seferlerine 'sis' engeli
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Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan sis, sabaha doğru artarak sürdü. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.

Diyarbakır Havalimanı'nda da sis nedeniyle uçak seferleri yapılamadı.

SİSİN DAĞILMASI BEKLENİYOR

Önceki gün saat 22.30'dan itibaren sefer gerçekleşmediği, sisin dağılması sonrası seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi. 


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