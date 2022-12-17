Diyarbakır’da uçuşlara 'sis' engeli
Diyarbakır’da geceden beri etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı düşerken, uçak seferleri yapılamıyor.
Kentte gece başlayıp, sabah saatlerinde de etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı düşerken, yollardaki sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
SEFER SİS DAĞILINCA BAŞLAYACAK
Diyarbakır Havalimanı’nda uçaklar, iniş ve kalkış yapamazken, sisin dağılmasının ardından seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi.
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