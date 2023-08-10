Kütahya'da orman ürünleri fabrikasında yangın

Kütahya’nın Simav ilçesinde bulunan orman ürünleri fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 10.08.2023 - 17:35
Kütahya'da orman ürünleri fabrikasında yangın
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Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Naşa Beldesi'nde bulunan Murat Fidan'a ait Berat Yahya Orman Ürünleri Fabrikası'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Yangın fabrikada maddi hasara yol açarken çıkış nedeninin araştırılması için çalışma başlatıldı.


Kütahya fabrika Yangın

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