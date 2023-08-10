Kütahya'da orman ürünleri fabrikasında yangın
Kütahya’nın Simav ilçesinde bulunan orman ürünleri fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Naşa Beldesi'nde bulunan Murat Fidan'a ait Berat Yahya Orman Ürünleri Fabrikası'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
Yangın fabrikada maddi hasara yol açarken çıkış nedeninin araştırılması için çalışma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kara Kuvvetleri Komutanı Erdoğan'ın karşısında ağladı...
- Hayvancılık şirketi nasıl çelik yelek tedarikçisi oldu?
- Hutbeye Ali Erbaş ayarı
- Havalimanı servisi köprüden uçtu
- Valiler kararnamesi yayımlandı
- Türkiye ile ilişkileri nasıl etkileyecek?
- Antalya açıklarında deprem!
- Bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor?
- Motorine dev zam yolda!
- Bu görüntüler laik Türkiye'den