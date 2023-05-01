Diyarbakır’da yıldırım düştü: 1 ağır yaralı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunduğu bölgeye yıldırım düşen çoban Muhammet Polat (30) ağır yaralanırken 5 inek öldü.

DHA
Yayınlanma: 01.05.2023 - 17:00
Diyarbakır’da yıldırım düştü: 1 ağır yaralı
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Diyarbakır'ın Lice ilçesi Sığınak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Muhammet Polat’ın bulunduğu bölgeye yıldırım düştü.

Olayda 5 inek ölürken Muhammet Polat ağır yaralandı. Yakınlarının fark edip haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Lice Devlet Hastanesi’ne götürülen Polat, buradaki müdahalesinin ardından Diyarbakır’a Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Polat’ın ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.


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