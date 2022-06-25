Diyarbakır'da yıldırımın isabet ettiği ağacın altındaki 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir kişi, yağmurdan korunmak için altına sığındığı ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı.

AA
25 Haziran 2022 Cumartesi, 13:08
Diyarbakır'da yıldırımın isabet ettiği ağacın altındaki 1 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın Çınar ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaktaki kırsal Ortaşar Mahallesi'nde yağmurdan korunmak amacıyla 6 kişi bir ağacın altına sığındı.

Ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu Ramazan Başboğa (20) yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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