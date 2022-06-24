Diyarbakır'da kıraathane baskını: 1 kişiyi darbeden 3 şüpheli yakalandı

24 Haziran 2022 Cuma, 12:00

Olay, 22 Haziran'da Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Ellerinde tabancalar kıraathaneye giren S.I., Y.K. ve B.Y., içeridekileri tehdit ettikten sonra 1 kişiyi darbederek yaraladı. Daha sonra dışarı çıkan şüpheliler, kıraathanenin camlarına ateş ederek kaçtı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi, ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis bölgede çok sayıda boş mermi kovanı buldu.

Harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit edip, S.I., Y.K. ve B.Y.'yi operasyonla gözaltına aldı. Evlerindeki aramada ise 5 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.