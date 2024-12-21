Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi... Yaralılar var!

Diyarbakır-Elazığ yolu Devegeçidi Köprüsü üzerinde 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı

Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi... Yaralılar var!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 21.12.2024 - 11:19

Elazığ yolu üzerine Devegeçidi Köprüsü üzerinde sis nedeniyle toplam 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ve jandarma ulaşımı kontrollü sağladı.


Etiketler: #araç #kaza #diyarbakır #zincirleme kaza

İlgili Haberler

Kırıkkale'de kaza yapan sürücü yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı!

Kırıkkale'de kaza yapan sürücü yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı!
Bursa'da TIR ve otomobil kafa kafaya çarpıştı... Ölü ve yaralılar var!

Bursa'da TIR ve otomobil kafa kafaya çarpıştı... Ölü ve yaralılar var!
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var!

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler