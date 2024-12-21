Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi... Yaralılar var!
Diyarbakır-Elazığ yolu Devegeçidi Köprüsü üzerinde 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı
Elazığ yolu üzerine Devegeçidi Köprüsü üzerinde sis nedeniyle toplam 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ve jandarma ulaşımı kontrollü sağladı.
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