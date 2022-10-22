Dizilerde oynamak isteyenleri 'kayıt ücreti' adı altında dolandırdılar

22 Ekim 2022 Cumartesi, 08:51

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, dizi ve filmlerde rol almak isteyen kişilerin dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma, şüphelilerin oyuncu ajansı adı altında sahte internet sitesi kurup, dizi ve filmlerde oynamak isteyen kişilerden kayıt ücreti adı altında para alıp başka hesaplara aktardıklarını tespit etti.

2 AY TAKİP EDİLDİLER

Şüphelilerin, dolandırıldığını anlayarak sistemden çıkış yapmak isteyen mağdurlardan daha fazla para istedikleri belirlendi. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Eskişehir ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar, banka kartı ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

Şüpheli 6 kişi işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca "nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemlerini kullanarak işlemek" suçundan tutuklandı.