Diziye RTÜK sopası: Tarikatlara boyun eğildi, gericilerin hedef aldığı 'Kızıl Goncalar'a ceza verildi

Yayınlanma: 29.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.12.2023 - 03:00

AKP iktidarının desteğiyle ülkenin dört bir yanını saran, sağlıktan eğitime, ticarete, bir çok alana sızan tarikat ve cemaatlerin hedef gösterdiği, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) öyküsünü anlatan “Kızıl Goncalar” dizisi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) ceza geldi. Diziye, “toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılık” gerekçesiyle yüzde 3 idari para, iki kez program durdurma cezası verildi.

‘SÜREÇ DEVAM EDİYOR’

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “Yasal süreç bitmedi. Yargıya taşındı. İtiraz hakkımız var” dedi.

Yazarımız Sinan Meydan, X hesabından diziye ceza verilmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı: “RTÜK’ün, tarikat düzenini eleştiren Kızıl Goncalar dizisine ceza vermesi, anayasaya ve Cumhuriyetin temel ilkelerine aykırıdır. Çünkü: 30 Kasım 1925’te, 677 sayılı “Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Kapatılmasına ve Türbedarlıklarla bir takım unvanların Yasaklanmasına İlişkin Kanun” çıkarıldı. Bu kanunla tarikat ve cemaatler kapatıldı. Anayasanın 174. maddesine göre Devrim Kanunları anayasal koruma altındadır. O devrim kanunlardan biri de 677 sayılı kanundur. Dolayısıyla bugün tarikatlar ve cemaatler anayasaya aykırı olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. RTÜK, tarikatların ve siyasal İslamcı AKP iktidarının isteğiyle anayasaya göre yasadışı durumdaki tarikat ve cemaatleri eleştirmeyi “suç” sayarak aslında kendisi suç işlemiştir. Anayasal suç işleyen RTÜK’e karşı hukukçuların harekete geçmesi gerekir.”

‘ŞİDDETİ GÖRMÜYORLAR’

Cumhuriyet’e konuşan RTÜK üyesi İlhan Taşcı ise “Hayatın içindeki en uç noktaları her zaman diziye içerik olarak yansıtılabilir. Sonuçta hayatın içinde her türlü iyilikler de vardır kötülükler de. Kendi içlerinde önemli olan bir değer algısı var mıdır yok mudur? Bütün mesele bu. RTÜK’ün iki bölüm yayımlanan dizi için bazı tarikat ve cemaatlerin baskısına boyun eğdiğini görüyoruz” dedi.

“Pek çok dizide kadına şiddet var ya da çocuğa şiddet var ama RTÜK görmezden geliyor” diye konuşan Taşcı, “Öbür tarafta mahalle baskısına dayanamayarak şikayet başvurusu yapıyorlar. Binlerce şikâyet bir kalemden çıkmış gibi. Tarikat ve cemaatlerin nelere mal olduğunu 15 Temmuz’da gördük” ifadelerini kullandı.

BÖREK SAHNESİ

RTÜK üyesi Tuncay Keser, dizideki “börek sahnesinin” de ceza almasındaki gerekçelerden biri olduğunu söyledi. Dizide Meryem karakteri, işe girdiği İdris Efendi’nin börek atölyesinde böreklerin “has tereyağı” ile yapıldığının belirtilmesine karşın farklı bir yağ kullanılmasına itiraz ediyor. İdris Efendi ise Meryem’i aşağılayarak işten kovuyor ve “Kadın başınla ticaret mi öğreteceksin?” diyor.