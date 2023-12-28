RTÜK üyesi Keser, Kızıl Goncalar’a hangi sahne nedeniyle ceza verildiğini açıkladı

Yayınlanma: 28.12.2023 - 17:52

Güncelleme: 28.12.2023 - 17:52

Ebubekir Şahin’in başkanlığını yaptığı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bugün FOX TV, Halk TV, KRT, Sözcü Televizyonu, TELE1 ve TGRT'ye ceza kesti.

FOX TV’ye kesilen ceza gerekçelerinden biri, kanalın yeni dizisi Kızıl Goncalar oldu. 18 Aralık’ta ilk bölümünün yayınlanmasının ardından tarikatlar ve yandaş medya tarafından hedef gösterilen dizi nedeniyle RTÜK, kanala yüzde 3 idari para cezası ve 2 kez program durdurma yaptırımı uygulandı.

Kızıl Goncalar’ın, “toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıklar” içerdiği savunuldu.

RTÜK’ün CHP’li üyesi Tuncay Keser, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kızıl Goncalar’a ceza verilmesinin nedenlerinden birinin dizideki ‘börek sahnesi’ olduğunu belirtti.