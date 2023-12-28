RTÜK üyesi Keser, Kızıl Goncalar’a hangi sahne nedeniyle ceza verildiğini açıkladı
RTÜK’ün CHP’li üyesi Tuncay Keser, Kızıl Goncalar dizisine ceza verilmesinin sebeplerinden birinin, dizideki ‘börek sahnesi’ olduğunu açıkladı.
Ebubekir Şahin’in başkanlığını yaptığı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bugün FOX TV, Halk TV, KRT, Sözcü Televizyonu, TELE1 ve TGRT'ye ceza kesti.
FOX TV’ye kesilen ceza gerekçelerinden biri, kanalın yeni dizisi Kızıl Goncalar oldu. 18 Aralık’ta ilk bölümünün yayınlanmasının ardından tarikatlar ve yandaş medya tarafından hedef gösterilen dizi nedeniyle RTÜK, kanala yüzde 3 idari para cezası ve 2 kez program durdurma yaptırımı uygulandı.
Kızıl Goncalar’ın, “toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıklar” içerdiği savunuldu.
RTÜK’ün CHP’li üyesi Tuncay Keser, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kızıl Goncalar’a ceza verilmesinin nedenlerinden birinin dizideki ‘börek sahnesi’ olduğunu belirtti.
Kızıl Goncalar Dizisi’ndeki bazı sahnelerde toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıklar (8-1/f) bulunduğu gerekçesiyle FOX TV’ye yüzde 3 idari para cezası ve 2 kez program durdurma yaptırımı uygulandı. “Börek sahnesi” de gerekçelerden biri...— Tuncay Keser (@tuncayksr) December 28, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama!
- Onlarca ölü ve yaralı var!
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
- HÜDA PAR Erdoğan’ın projesini çaldı!
- Netanyahu’dan Erdoğan’a ‘Hitler’ yanıtı
- İşte yeni kimlik, pasaport ve sürücü belgesi fiyatları
- Schumacher'in kardeşinden üzen açıklama
- Demirtaş, 'asgari'yi yorumladı
- 9 dev AVM için konkordato talebi
- AYM'den hukuk dersi