Özgür Demirtaş'tan RTÜK'e 'Kızıl Goncalar' tepkisi

Ekonomist Özgür Demirtaş, RTÜK'ün Kızıl Goncalar dizisine verdiği program durdurma cezasına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2023 - 13:36
Özgür Demirtaş'tan RTÜK'e 'Kızıl Goncalar' tepkisi
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İktidarın sansür aygıtı haline gelen RTÜK, cemaat ve tarikatların hedef gösterdiği Kızıl Goncalar dizisi için program durdurma cezası verdi.

Söz konusu karara tepki yağarken, ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş da X hesabından bir paylaşımda bulundu.

Demirtaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Neden? neden?

Ben diziyi çok sevdim. Düşünülenin aksine iki tarafa da giydiriyor. 

İki tarafı da eleştiriyor. O muhteşem sahne 28 Şubatçılar ile Tarikatların nasıl aynı şekilde hatalı olduklarını ispatlıyor.

Dizi devam etmeli gerekiyorsa Youtube’a konmalı. İzlenme rekorları kıracaktır."


Kızıl Goncalar Özgür Demirtaş

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