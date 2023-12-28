Özgür Demirtaş'tan RTÜK'e 'Kızıl Goncalar' tepkisi

Yayınlanma: 28.12.2023 - 13:36

Güncelleme: 28.12.2023 - 13:37

İktidarın sansür aygıtı haline gelen RTÜK, cemaat ve tarikatların hedef gösterdiği Kızıl Goncalar dizisi için program durdurma cezası verdi.

Söz konusu karara tepki yağarken, ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş da X hesabından bir paylaşımda bulundu.

Demirtaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Neden? neden?

Ben diziyi çok sevdim. Düşünülenin aksine iki tarafa da giydiriyor.

İki tarafı da eleştiriyor. O muhteşem sahne 28 Şubatçılar ile Tarikatların nasıl aynı şekilde hatalı olduklarını ispatlıyor.

Dizi devam etmeli gerekiyorsa Youtube’a konmalı. İzlenme rekorları kıracaktır."