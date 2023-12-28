Özgür Demirtaş'tan RTÜK'e 'Kızıl Goncalar' tepkisi
Ekonomist Özgür Demirtaş, RTÜK'ün Kızıl Goncalar dizisine verdiği program durdurma cezasına tepki gösterdi.
İktidarın sansür aygıtı haline gelen RTÜK, cemaat ve tarikatların hedef gösterdiği Kızıl Goncalar dizisi için program durdurma cezası verdi.
Söz konusu karara tepki yağarken, ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş da X hesabından bir paylaşımda bulundu.
Demirtaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Neden? neden?
Ben diziyi çok sevdim. Düşünülenin aksine iki tarafa da giydiriyor.
İki tarafı da eleştiriyor. O muhteşem sahne 28 Şubatçılar ile Tarikatların nasıl aynı şekilde hatalı olduklarını ispatlıyor.
Dizi devam etmeli gerekiyorsa Youtube’a konmalı. İzlenme rekorları kıracaktır."
Neden? neden?— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) December 28, 2023
Ben diziyi çok sevdim. Düşünülenin aksine iki tarafa da giydiriyor.
İki tarafı da eleştiriyor. O muhteşem sahne 28 Şubatçılar ile Tarikatların nasıl aynı şekilde hatalı olduklarını ispatlıyor.
Dizi devam etmeli gerekiyorsa Youtube’a konmalı. İzlenme rekorları… https://t.co/hAISw7f4sY
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