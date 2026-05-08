DNA sonucu çıktı... Korkuteli Barajı'nda bulunan cesedin Kübra Yapıcı’ya ait olduğu kesinleşti

8.05.2026 14:31:00
Antalya'da kayıp olarak aranırken Burdur'un Bucak ilçesinde öldürüldüğü ortaya çıkan Kübra Yapıcı'ya ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları ile aileden alınan DNA örnekleri eşleşti.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli İ.U.D.'nin ifadesi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve polis ekiplerince dün Korkuteli Barajı'nda yürütülen aramalarda barajın Dereköy Mahallesi kısmında Kübra Yapıcı'nın (30) cesedine ait olduğu değerlendirilen parçalara ulaşılarak örnek alındı.

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede örnekler ile Yapıcı'nın anne ve babasından alınan DNA örneklerinin eşleştiği, cesedin maktul Kübra Yapıcı'ya ait olduğu tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kaybolan Yapıcı'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Manavgat, Serik ve Burdur cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda genç kadının, Bucak ilçesinin Seydiköy köyündeki ormanlık alanda öldürüldüğü belirlenmişti.

Şüpheliler İ.U.D. ve A.B.S. 6 Mayıs'ta gözaltına alınmış, İ.U.D.'nin ifadesinde, Yapıcı'nın cesedini yaktıktan sonra kalan kısmını Korkuteli Barajı'na attıklarını söylemesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Barajda dün yapılan arama çalışmasında Yapıcı'nın cesedine ait olduğu değerlendirilen parçalar bulunmuş ve Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. ​​​​​​​

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanmıştı.

Vahşice katledilmişti... Kübra Yapıcı'nın cesedi Korkuteli Barajı'nda bulundu Kayıp olarak aranırken Burdur'un Bucak ilçesinde öldürüldüğü belirlenen Kübra Yapıcı'nın cesedine ait olduğu değerlendirilen parçalar, Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki barajda yapılan arama çalışmasında bulundu.
Vahşice katledilmişti... Burdur’daki Kübra Yapıcı cinayetine ilişkin 2 tutuklama Burdur’da Kübra Yapıcı'yı silahla öldürmek, gömdükleri cesedini ise daha sonra çıkararak yakmakla suçlanan 2 kişi tutuklandı.
Kübra'nın katilleri, sosyal medya hesabına girip yaşıyor süsü vermiş Burdur’da cinayete kurban giden 30 yaşındaki Kübra Yapıcı’nın vücut bütünlüğü bozulan cenazesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gelen aileden DNA örneği alındı. Baba Yunus Yapıcı, ise olayla ilgili ilginç bir detay paylaştı. Tutuklanan zanlıların cinayet sonrası Kübra’nın sosyal medya hesabına giriş yapıp beğeni atarak kızlarının yaşadığı süsünü verdiğini söyledi.