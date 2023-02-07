Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, deprem sonrası sağlık hizmetinin yetersiz oluşuna dikkat çekti
Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Hastaneler yetersiz şu an. Yaralıların çevre illere sevkinin sağlanması lazım. Bakanlığın mobil sağlık hizmetleri oluşturması gerekiyor" dedi.
Depremde yıkılan binaların arasında hastaneler de bulunuyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, depremin yıkıcı etkisinin olduğu illerdeki sağlık hizmetini durumunu Cumhuriyet’e değerlendirdi.
Ökten, “Hastaneler yetersiz şu an. Yaralıların çevre illere sevkinin sağlanması lazım. Bakanlığın mobil sağlık hizmetleri oluşturması gerekiyor. Birçok doktor buralarda görev yapmak için gönüllü, bize de bakanlığa da başvurdular. Önemli olan geldikleri zaman yararlı olabilecek alanları açmak” dedi. Ökten, depremde hastanelerin zarar görmesine ilişkin de “Hastanelerin yıkıldığı bir ülkede neye güveneceğiz? Hastanelerde bile insanlar ölüyor, yaralanıyor” değerlendirmesini yaptı.
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