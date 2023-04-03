Cumhur İttifakı’nın seçimleri kazanması durumunda binde beş formülü uygulanacak: İkinci ele vergi hazırlığı

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 04:00

Bütçe açığını finanse etmekte zorlanan iktidar yeni gelir kaynakları yaratmaya çalışırken gözünü ikinci el pazarına dikti.

Seçimlerin Cumhur İttifakı tarafından kazanılması durumunda ikinci el otomobillerin alım satımında vergi uygulanmasının kesin olduğu iddia ediliyor. Bununla birlikte yeni hazırlanan taslağın iki yıl önceki taslaktan farklı olup olmadığına ilişkin bir bilgiye ulaşamadık.

Verginin, araçların ilk tescilinden sonraki birinci satış ve devir işlemlerinde alım satım bedeli üzerinden alınması, satış fiyatının da aracın en az kasko değeri kadar olacağı taslakta yer almıştı. Bu sayede satışlarda araç değeri düşük gösterilip vergiden kaçırılamayacaktı. 2021’deki taslakta binde beş oranında vergi uygulanması öngörülmüştü.

Uygulama bu şekilde yapılırsa örneğin 500 bin TL fiyata sahip ikinci el otomobil için 25 bin TL vergi ödenmesi gerekecek. Bu vergi nedeniyle ikinci el otomobil fiyatına vergi zammı gelmesi de beklenebilir.

FİNANSMAN ŞİRKETİ KURDU

Nissan Türkiye, Garanti BBVA iş ortaklığı ile Nissan bayileri ve müşterilerine kolay başvuru imkânı, hızlı değerlendirme süreçleri, rekabetçi koşullar sunacağı “Nissan Financial Services”i uygulamaya geçirdi.

Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem; “Bugün, sektörde hizmet veren rakiplere göre daha uygun ve geniş finansman seçenekleri ile Nissan sahibi olmak isteyen herkese hitap edeceğiz. Garanti BBVA ile yaptığımız işbirliği sayesinde müşterilerimizle bire bir ilgilenerek finansman ihtiyacını tespit edeceğiz. Müşterilerimize tek tip ödeme planı önermek yerine müşterilerimizin kullanacağı krediyi en uygun nasıl ödeyebileceğine dair çözümler üreteceğiz” diye konuştu.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer de “Yaptığımız işbirliğiyle, Bayiden Anında Kredi (BAK) sistemimizle, araç satış sürecini kolaylaştıracağız. Sektörde fark yarattığımız BAK sistemiyle, müşterilerimiz tüm işlemleri banka şubesine gitmeden maksimum 30 dakikada para transferi dahil kredi kullanabiliyor” dedi.

Nissan Qashqai’nin e-POWER teknolojisine sahip versiyonunda 280.000 TL’ye 12 ay, hafif hibrit Qashqai’nin Skypack ve üstü donanımlarda ise 240.000 TL’ye 12 ay yüzde sıfır faizli kredi sunuluyor.

YENİLENEN B SERİSİ TÜRKİYE’DE

Mercedes-Benz’in Sports Tourer olarak tanımladığı B Serisi yenilenerek satışa sunuldu. Anahtar teslim satış fiyatı 1 milyon 509 bin 500 TL.

Yeni seride 1332 cc hacmindeki 48V mild hibrit benzinli motor sunuluyor. 163 HP gücündeki motorun maksimum torku 270 Nm. Kalkışlarda benzinli motor, elektrik motorundan 14 HP destek alıyor. B Serisi’ndeki yeni kayış tahrikli marş jeneratörü (RSG), motoru çalıştırma sırasında geleneksel çözümlere kıyasla daha az titreşim ve daha az ses üretiyor.

‘SÜZÜLME’ HİSSİ

Ayrıca “süzülme” işlevi ile sabit hızda sürüş sırasında içten yanmalı motorun devreden çıkmasını sağlıyor. RSG ayrıca fren ve sabit hızda süzülme sırasında enerji geri kazanımıyla 12 voltluk dahili sistemi ile 48 voltluk bataryayı besliyor.

ÜRETİM BANDINA VEDA EDİYOR

Mini Clubman, ilk tanıtıldığı yıla gönderme yaparak sadece 1969 adet hazırlanacak Final Edition versiyonuyla üretim bandına veda etmeye hazırlanıyor. Clubman Final Edition, 1.5 litre 136 HP’lik motorla eylül ayında Türkiye’de satışa sunulacak.

İç tasarımda, Final Edition’a özel kapı eşikleri, yolcu tarafında ”1 of 1969” rozeti de özel seriye özgü bir detay.

Clubman Final Edition’ı diğer modellerden ayıran en belirgin detayların başında, otomobilin gövdesinde yer alan “Işıltılı Bakır (Shimmer Copper)” rengindeki ön ızgara çerçevesi geliyor.

AVANTAJLI SERVİS KONTRATLARIYLA GARANTİ SÜRESİ UZUYOR

Stellantis Türkiye Parça ve Servisler’de, “artı garanti” kontratıyla üretici garantisinin süresi uzatılabiliyor. 7 gün 24 saat asistans hizmetini de içeren paket, üretici garantisi sona erdikten sonra dahi, garanti kapsamındaki mekanik ve/veya elektrik, elektronik arızalarının da ücretsiz onarılabilmesini kapsıyor. “Full servis” kontratı “artı garanti” ile sunulan hizmetlere ek olarak, tüm periyodik bakım işlemlerini içeren, yetkili servislerin tespitine göre tüm aşınan parçaların değişimini de kapsıyor.

Servis kontratlarının fiyat sorgulamaları Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles markalarının web sitelerinden yapılabilir.

DÖRT BAKIM ÜCRETSİZ

Lojistik ve yük taşımacılığı alanlarında 8.5 ton ve 12 tonluk Atlas kamyonları ile faaliyet gösteren Otokar, yeni bir kampanya düzenliyor. Dört yıl sınırsız kilometre garantisi sunmaya başlayan Otokar, 30 Eylül’e kadar Otokar Atlas’ı satın alan müşterilerine ilk dört bakımı ücretsiz hediye ediyor.

Otokar Ticari Araçlar Yurt İçi Pazarlama ve Satış Direktörü Murat Tokatlı, “Düşük işletme giderleri ile kısa sürede kullanıcıların takdirini kazanan Otokar Atlas kamyonlarımız, satış sonrasında da emin ellere emanet edilmeli” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU AÇIKLANDI

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), otomotiv sektöründeki küresel gelişmeleri ve 2021-2022 yıllarına ait verilerle Türkiye otomotiv sanayisinin Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative-GRI) standartlarına göre hazırlanan ikinci raporunu paylaştı.

İklim odaklı politikaların Avrupa Yeşil Mutabakatı ile hız kazandığını söyleyen OSD Başkanı Cengiz Eroldu, “AB’de Aralık 2020’de yayımlanan, otomotiv tesisleri boyahaneleri için Mevcut En İyi Teknikler’i kullanılarak gelinebilecek limit değerlere göre Türk otomotiv sanayisi, OSD üyelerinin tesisleri Avrupa’daki tesislerle yarışır durumda” dedi.

Atık dönüşümü ve enerji verimliliği alanlarında da Türk sanayisinin çok iyi bir sevide olduğunu vurgulayan Eroldu şöyle konuştu: “Son dört yılda ortalama araç başına kapsam 1 ve kapsam 2 sera gazında yüzde 27.5 düştü. OSD üyesi tesislerde atıkların geri kazanım oranı yüzde 99’a ulaştı ve bu atıklar ekonomiye kazandırılıyor.”

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve eğitim gibi konularda OSD’nin çalışmalarını hayata geçirdiğini söyleyen Eroldu, “Kadın çalışan oranımız 2022 yılında 2021 yılına göre 2.3 puan artarak yüzde 12.3’e ulaştı” dedi.