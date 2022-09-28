Doğa Koleji'nden iddialara ilişkin açıklama

28 Eylül 2022 Çarşamba, 09:28

Doğa Koleji'ni bünyesinde bulunduran Can Eğitim Kurumları, son dönemde gündeme gelen iddialara ilişkin bir açıklama yayınladı.

Doğa Koleji'nin Türkiye'nin en eski ve köklü okullarından olduğunun aktarıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* 20 yılı aşan tecrübesiyle K12 alanında Türkiye’nin en iyi markası olmuştur. Doğa Koleji 2022 Mart ayı itibariyle Can Eğitim Kurumları ailesine katılmış ve o tarihten bu yana da yoluna daha güçlenerek devam etmiş ve etmektedir.

* Yola çıktığı ilk günden itibaren kurum yönetimsel ve finansal anlamda birkaç kez el değiştirme yaşamış ve bu değişikliklerin yarattığı bazı teknik sorunlarla karşı karşıya kalmak zorunda kalmıştır.

* Ancak, Mart 2022 itibariyle Bilgi Üniversitesi’nin de içinde bulunduğu Can Eğitim Kurumları bünyesine katılarak geçmişte kalan sorunlardan kurtulmuştur.

* Doğa markası aynı segmentte faaliyet gösteren ve taklit diyebileceğimiz bazı okul zincirlerinin kötü niyetli tavır ve tepkileriyle karşı karşıyadır.

* Yine, Doğa markası üzerinden geçmiş dönemde haksız kazançlar elde eden ve bu menfaatlerinin elinden alınması ve haklarında ciddi cezai ve hukuki süreç başlatılmış olan bazı kişilerin kötü niyetli saldırılarına maruz kalmıştır. Suçüstü yakalanmanın verdiği korku ve panikle de bu tarz saldırılar devam etmektedir.

* Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin de bağlı olduğu Can Eğitim Grubu çatısı altında, 100’e yakın kampüsünde 8 bin personeliyle binlerce çocuğa çağdaş, modern ve yenilikçi bir eğitim imkânı sunmaktadır.

* 20 yıllık tecrübemizden aldığımız güvenle, yüksek standartlardaki eğitim ve hizmet kalitemizle öğrencilerimize, çalışanlarımıza ve ülkemize değer katmak için durmaksızın çalışacağız.