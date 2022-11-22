Doğal güzelliği ile gündeme gelen Karamık Gölü'nde yangın

Afyonkarahisar’da doğal güzelliği ile av ve fotoğraf meraklılarının uğrak noktalarından biri haline gelen Karamık Gölü’nde kamış yangını çıktı.

İHA
22 Kasım 2022 Salı, 11:28
Doğal güzelliği ile gündeme gelen Karamık Gölü'nde yangın
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Afyonkarahisar’ın en büyük göllerinden birisi olan ve Afyonkarahisar Valiliği’nin geçtiğimiz günlerde tanıtımı için çalışma başlattığı Karamık Gölü’nde yangın çıktı.

Gölün kuruyan ve bataklık olan kısmındaki kamışlar bilinmeyen bir nedenle yandı. Rüzgarın ve kuraklığın etkisi ile alevler kısa süre de geniş bir alana yayıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu güçlükle kontrol altına alınabildi. 

Yangının gölün doğal güzellikle ile gündeme geldiği günlerde çıkması ise akıllarda soru işaretlerinin uyanmasına neden oldu. 

Yangının ardından güvenlik güçleri tarafından başlatılan incelemenin ise devam ettiği bildirildi. 



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