Son Dakika... İstanbul'da otluk alanda yangın
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.
Sultangazi Habipler'de otlukta çıkan yangın, ağaçlık alana sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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