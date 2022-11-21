Son Dakika... İstanbul'da otluk alanda yangın

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.

DHA
21 Kasım 2022 Pazartesi, 11:43
Son Dakika... İstanbul'da otluk alanda yangın
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Sultangazi Habipler'de otlukta çıkan yangın, ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


İstanbul Sultangazi Yangın Son dakika

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