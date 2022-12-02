Doğalgaz boru serim işlemini tamamlayan gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Karadeniz'de bulunan gazın taşınması için derin sularda doğalgaz boru serim işlemini tamamlayan 'Castorone' isimli gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. 325 metre uzunluğundaki dev geminin geçişi sırasında boğaz tek yönlü trafiğe kapatıldı.

DHA
02 Aralık 2022 Cuma, 17:20
Doğalgaz boru serim işlemini tamamlayan gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Bahama Adaları Bayraklı 373 metre uzunluğunda 39 metre genişliğindeki 'Castorone' isimli derin sularda boru serim işlemi yapan dev gemi, Karadeniz'de doğalgaz bulunan sahada boru serim işlemlerini tamamladı.

Dönüşe geçen dev gemi Marmara Denizi'nden saat 14.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Nara Burnu’nu döndükten sonra ‘Dur Yolcu’ yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçen gemi, 16.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Geminin geçişi sırasında boğaz tek yönlü trafiğe kapatıldı. Güvenlik gerekçesiyle gemiye, Nene Hatun Acil Durum Müdahale gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘Kurtarma-3’, ‘Kurtarma-13’, ‘Kurtarma-15’, ‘KIYEM-1’, ‘Kıyı Emniyeti-9’ isimli hızlı tahlisiye (can kurtarma) botları ve Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

Dev gemi Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmek için Ege Denizi'ne doğru yol aldı.


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