Doğalgaz borusu delindi, 13 mahallenin gazı kesildi
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde iş makinesi operatörü kazı sırasında doğalgaz borusunu deldi. Sızan gaz 30 metre yüksekliğe ulaşırken, olay sebebiyle 13 mahallenin gazı kesildi.
Olay, Darıca'ya bağlı Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi yakınlarında bulunan inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanında çalışma yapan iş makinesi operatörü, kazı sırasında doğalgaz hattının borusunu deldi.
Borunun delinmesiyle doğalgaz sızarak yaklaşık 30 metre yüksekliğe ulaştı. İhbar üzerine olay yerine PALGAZ, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler gazı kapattı. Bölgede onarım çalışmaları başlatılırken, olay sebebiyle 13 mahallenin gazı kesildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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