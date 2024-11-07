Kocaeli'nde helikopter havada asılı kaldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Kocaeli’nde sabah saatlerinde kentin çeşitli noktalarında dakikalarca asılı duran helikopter merak uyandırdı. Helikopterin TEİAŞ’a ait olduğu ve elektrik hattında bakım yaptığı öğrenildi.

Kocaeli'nde helikopter havada asılı kaldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
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İHA
Yayınlanma: 07.11.2024 - 12:24

Kocaeli’nde yurttaşlar güne helikopter sesleri ile uyandı.

Kentin farklı bölgelerinde dakikalarca asılı kalan helikopterin ne yaptığını merak eden yurttaşlar telefonlara sarılarak o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Helikopterin TEİAŞ’a ait olduğu ve elektrik hattında bakım yaptığı öğrenildi.


Etiketler: #kocaeli #helikopter

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