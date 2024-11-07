Kocaeli'nde helikopter havada asılı kaldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Yayınlanma: 07.11.2024 - 12:24

Güncelleme: 07.11.2024 - 12:24

Kocaeli’nde yurttaşlar güne helikopter sesleri ile uyandı.

Kentin farklı bölgelerinde dakikalarca asılı kalan helikopterin ne yaptığını merak eden yurttaşlar telefonlara sarılarak o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Helikopterin TEİAŞ’a ait olduğu ve elektrik hattında bakım yaptığı öğrenildi.