Doğalgaz patlamalarında 15 kişi yaralanmıştı: Okullar 2 gün tatil edildi
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen iki ayrı doğalgaz patlamasında 15 kişinin yaralanmasının ardından okullar 2 gün tatil edildi.
Darıca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde kamu ve özel okullar ile kreşler, 30-31 Aralık tarihlerinde iki gün süreyle tatil edilmiştir" denildi.
NE OLMUŞTU?
Dün yaşanan gaz kaçağının ardından ilçede iki büyük patlama meydana gelmiş ve 15 kişi yaralanmıştı.
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