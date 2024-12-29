Doğalgaz patlamalarında 15 kişi yaralanmıştı: Okullar 2 gün tatil edildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen iki ayrı doğalgaz patlamasında 15 kişinin yaralanmasının ardından okullar 2 gün tatil edildi.

Doğalgaz patlamalarında 15 kişi yaralanmıştı: Okullar 2 gün tatil edildi
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İHA
Yayınlanma: 29.12.2024 - 20:36

Darıca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde kamu ve özel okullar ile kreşler, 30-31 Aralık tarihlerinde iki gün süreyle tatil edilmiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Dün yaşanan gaz kaçağının ardından ilçede iki büyük patlama meydana gelmiş ve 15 kişi yaralanmıştı.


Etiketler: #açıklama #Darıca #Okullar

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