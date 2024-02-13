Asansörle duvar arasına sıkıştı: 17 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Arnavutköy'de çalıştığı işyerindeki asansör ile duvar arasında sıkışan 17 yaşındaki Arda G. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 20:48
Asansörle duvar arasına sıkıştı: 17 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
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Olay, Deliklikaya Mahallesi, Deliklikaya Sanayi Bölgesi'nde bulunan iş yerinde meydana geldi. Sürekli arıza yaptığı iddia edilen asansörde bulunan 17 yaşındaki Arda G. asansörü tamir etmeye çalıştığı sırada, asansörün hareket etmesiyle duvarla kabin arasında sıkıştı. 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asansörle duvar arasında sıkışan Arda G. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Arda G. olay yerinde hayatını kaybetti. 

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Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Arda G.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



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