Doğalgazdan etkilenen 3'ü çocuk 6 kişi tedaviye alındı
Sakarya'da, 3'ü çocuk, 6 kişi, evde, doğalgaz sızıntısından etkilenip, hastaneye kaldırıldı.
Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi Tepe Sokak'taki evde, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında; aile fertleri bulantı, kusma ve halsizlik sebebiyle rahatsızlanıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Adrese sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilendiği belirlenen anne T.A. (40) ile çocukları I.A. (9), K.A. (9) ve Y.A. (3) ile evdeki akrabaları R.Ü. (68) ve E.K. (63) ilk müdahalelerinin ardından, sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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