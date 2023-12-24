İstiklal Caddesi'nde 'Doğalgaz kaçağı' alarmı: Yaya trafiğine kapatıldı
İstiklal Caddesi'nde bir iş merkezinin girişinde bulunan doğalgaz hattında meydana gelen kaçak paniğe neden oldu. İGDAŞ ekipleri gaz kaçağının nedenini araştırırken polis ekipleri caddenin bir bölümünü yaya trafiğine kapattı.
İstiklal Caddesi'nde bulunan Örs Turistik İş Merkezi'nin girişinde bulunan doğalgaz hattında gaz kaçağı meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddenin bir bölümünü yaya trafiğine kapattı.
İGDAŞ ekiplerinin çalışmasının ardından cadde yeniden yaya trafiğine açıldı.
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