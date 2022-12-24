Uğur Yanıkel kimdir? Uğur Yanıkel neden hayatını kaybetti?

24 Aralık 2022 Cumartesi, 16:58

Halk TV çalışanlarından 27 yaşındaki Uğur Yanıkel hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Yanıkel'in kariyeri ve ölüm nedeni araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

UĞUR YANIKEL KİMDİR? UĞUR YANIKEL NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Uğur Yanıkel, 2014'te İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Kariyerine grafik tasarımcı olarak başlayan Yanıkel, son yıllarda Halk TV'de Youtube koordinatörü olarak çalışıyordu.

UĞUR YANIKEL NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Halk TV YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel, Beşiktaş’ta bir sokakta baygın halde bulundu. Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılan Yanıkel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 27 yaşındaki gazetecinin kesin ölüm nedeni otopsi raporu sonucunda ortaya çıkacak.